بيراميدز يعير عمرو مرعي للزمالك .. ويرفض التفريط في بكار

وافقت إدارة نادي بيراميدز علي انتقال عمرو مرعي مهاجم الفريق إلي صفوف الزمالك علي سبيل الإعارة لموسم واحد.

كما أكد بيراميدز علي تمسكه باستمرار رجب بكار

مع الفريق في الموسم المقبل علي الرغم من المحاولات الجادة التي بذلها مسئولو الزمالك للتعاقد مع اللاعب.

وكان بيراميدز قد تعاقد مع مرعي في يناير الماضي قادما من النجم الساحلي التونسي، إلا أنه لم يظهر رسميا مع الفريق.

وأعلن بيراميدز اليوم عن التعاقد مع ثلاثة لاعبين وهم دودي الجباس والأوغندي لومالا وإبراهيم حسن.