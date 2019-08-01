رياضة | مطاريد الزمالك يغزون الأندية المصرية في ميركاتو الصيف (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطاريد الزمالك يغزون الأندية المصرية في ميركاتو الصيف (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استفاد عدد كبير من أندية الدوري المصري من "مطاريد الزمالك" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث نجحت عدة أندية في التعاقد مع الكثير من اللاعبين الذين رحلوا عن القلعة البيضاء سواء بالبيع النهائي أو علي سبيل الإعارة هذا الصيف.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز الأندية التي ضمت "مطاريد الزمالك" في الميركاتو الصيفي:-

1- الإتحاد السكندري:

يعتبر نادي الإتحاد السكندري من أكثر الأندية استفادة من "مطاريد الزمالك"، وتعاقد مع 4 لاعبين من القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث ضم إسلام جمال وعماد السيد بشكل نهائي، بينما حصل على خدمات الثنائي رزاق سيسيه وأحمد رفعت علي سبيل الإعارة.

2- سموحة:

حصل نادي سموحة علي خدمات الثنائي عمر صلاح حارس مرمي الزمالك وأحمد داوودا لاعب الفريق لمدة 3 مواسم لكل منهما، خلال فترة الانتقالات الحالية، ليدعمان الفريق السكندري بالموسم الجديد.

3- إنبي:

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النادي البترولي جدد استعارة محمد أشرف "روقة" لاعب وسط الزمالك لموسم جديد، خاصة وأن النادي الأبيض لا يحتاج لجهوده بالموسم المقبل، لوجود العديد من البدائل في نفس مركزه.

4- الإنتاج الحربي:

المهاجم المميز باسم مرسي لاعب الزمالك كان من نصيب نادي الإنتاج الحربي والذي تعاقد معه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، لقيادة هجوم الفريق العسكري بالموسم الجديد.

5- بيراميدز:

تعاقد نادي بيراميدز مع إبراهيم حسن لاعب الزمالك بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الحالية، ويعتبر اللاعب الشهير بـ"دي ماريا" من اللاعبين المميزين بالدوري المصري وقدم أداء قوي رفقة الزمالك قبل قرار الاستغناء عن خدماته.

6- المقاصة:

حصل نادي مصر المقاصة على خدمات محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك لمدة موسمين، وذلك بعد قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء بعرض اللاعب للبيع بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.