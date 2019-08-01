رياضة | موعد مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي معسكره الخارجي مساء اليوم الأربعاء، بالخسارة أمام نادي باسوش دي فيريرا البرتغالي، بهدف دون مقابل، في المبارة الودية التي جمعت بينهما.

وجاء المعسكر الخارجي بالبرتغال ضمن استعدادات الفريق النصراوي للمباراة المرتقبة بدوري أبطال آسيا، حيث يستضيف العالمي نظيره الوحدة الإماراتي، في ذهاب دور الستة عشر من البطولة.

ويلتقي الفريقان على ستاد "الملك فهد الدولي" في تمام الثامنة مساء يوم الأثنين الموافق 5 أغسطس المقبل بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى الفريق النصراوي لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة كبيرة، يضع بها قدمًا في دور الثمانية بالبطولة.