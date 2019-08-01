رياضة | الصفقات تتوالى.. الزمالك يحسم كبري صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقات تتوالى.. الزمالك يحسم كبري صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب نادي الزمالك من ضم عمر جابر ظهير أيمن بيراميدز وذلك من أجل تدعيم صفوفه استعداداً لخوض منافسات الموسم الكروي الجدبد 2019/2020.

ويحصل الزمالك على خدمات عمر جابر بعد رفض بيراميدز رحيل لاعبه رجب بكار ليخطف الفارس الأبيض خدمات اللاعب بالإضافة للمهاجم عمرو مرعي.

ويسعى نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لحسم انتقال جابر لصفوفه وذلك ليكون بديلاً للتونسي الدولي حمدي النقاز، الذي قاد الجبهة اليمنى طوال الموسم الماضي.

ويرحب عمر جابر ظهير أيمن بيراميدز بالانضمام مجدداً لصفوف الزمالك مع إمكانية اقتراب رحيل حمدي النقاز هذا الصيف.