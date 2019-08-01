رياضة | الأزمات تبدأ.. أول تصادم بين جريزمان ونجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزمات تبدأ.. أول تصادم بين جريزمان ونجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الصراع بين الفرنسي أنطوان جريزمان، وزميله الأوروجواياني لويس سواريز داخل نادي برشلونة بدأ مبكرًا، والمؤشرات الأولية تؤكد على علاقة متوترة بين اللاعبين داخل النادي الكتالوني في الفترة القادمة.

وذكرت القناة الرابعة الاسبانية " Cuatro" أن لويس سواريز و أنطوان جريزمان لم يتحدثوا و لم ينظروا حتى إلى بعضهما البعض خلال أول تدريب معاً، في برشلونة، مما يؤكد على وجود بوادر أزمة تلوح في الأفق داخل النادي الكتالوني بين اللاعبان.

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_ ويأتي توتر العلاقة بين جريزمان وسواريز علي خلفية التصريحات التي أدلي بها الأخير ضد اللاعب الفرنسي في وقت سابق وقال فيها: " أنت فرنسيًا، ولا تعرف ما هي مشاعر أن تكون أوروجوانيًا".

وكان "جريزمان" انضم لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من أتليتكو مدريد.