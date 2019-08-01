رياضة | برشلونة ينقض على صفقة مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة ينقض على صفقة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قناة "سكاي سبورت"، عن دخول نادي برشلونة الإسباني على خط المفاوضات مع هدف مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت القناة أن نادي برشلونة سيحاول التعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي وذلك في حال رحيل صامويل أومتيتي الذي قد يدخل ضمن صفقة ضم نيمار من باريس سان جيرمان.

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وكان نادي مانشستر يونايتد قد حاول ضم ماجواير في الصيف الماضي لكنه فشل، ويكرر حالياً مفاوضات وعروضه من أجل ضم اللاعب لترميم خط دفاعه بالموسم الجديد.

ودخلت مفاوضات مانشستر مع ليستر في المرحلة الأهيرة ولكن الأمور حالياً مهددة بالفشل بسبب طلب الثعالب الحصول على مبلغ يصل إلى 90 مليون جنيه إسترليني مقابل ماجواير.

وأبرم نادي برشلونة حتى الآن صفقتين وهما؛ فرينكي دي يونج من أياكس أمستردام وأنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.