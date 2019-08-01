رياضة | السيسي يكرم منتخب كرة اليد بعد حصوله على برونزية كأس العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يكرم منتخب كرة اليد بعد حصوله على برونزية كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنتخب الوطني لكرة اليد، لحصوله على المركز الثالث في كأس العالم.

وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.