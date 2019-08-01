رياضة | النصر السعودي يختتم معسكره الخارجي بالخسارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر السعودي يختتم معسكره الخارجي بالخسارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي معسكره الخارجي بالخسارة أمام نادي باسوش دي فيريرا البرتغالي، بهدف دون مقابل، في المبارة الودية التي جمعت بينهما اليوم.

وكانت هذه المباراة الودية الرابعة في معسكره المقام بالبرتغال، حيث خاض 3 مباريات أمام ساكفنيز وأنتهت بتفوقه النصر بثلاثية نظيفة، وتغلب بصعوبة على كالداس بهدف نظيف، بينما سقط في فخ التعادل أمام إشتوريل بنتيجة 2/2.

ومن الجدير بالذكر أن العالمي تنتظره مواجهة صعبة أمام الوحدة الإماراتي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، يوم الأثنين المقبل.