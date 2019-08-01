رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم قفشة مع الأندية قبل انضمامه إلى النادي الأهلي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم قفشة مع الأندية قبل انضمامه إلى النادي الأهلي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي رسمياً التعاقد مع محمد مجدي قفشة لمدة خمس سنوات قادماً من بيراميدز حيث قامت الإدارة الأهلاوية بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب.

وتعد صفقة قفشة من الصفقات التي كانت تنتظر جماهير النادي الأهلي وتطالب بسرعة التعاقد معه خلال الفترة الماضية وبالتحديد بعد رحيل عبدالله السعيد ومرور الأحمر بأزمة في مركز صانع اللعب.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أرقام قفشة مع الأندية قبل قدومه إلى النادي الأهلي:

- قفشة "23 عاماً" من ناشئي إنبي حيث انتقل بعد ذلك إلى الرجاء في 2015 على سبيل الإعارة ثم برز وصعد للفريق الأول بإنبي في 2016.

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- لعب قفشة مع الرجاء 18 مباراة وسجل خلالهم هدفين وصنع 4 تمريرات حاسمة.

- ومع إنبي لعب 69 مباراة بمختلف البطولات حيث سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة.

- ظهر مع إنبي بمستويات جيد حتى تنافس على ضمه الأهلي والزمالك لكن بيراميدز دخل على خط المفاوضات وحسم الصفقة لصالحه في صيف 2018.

- خاض مجدي قفشة مع نادي بيراميدز خلال الموسم المنصرم 24 مباراة فقد سجل 6 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.

- انضم قفشة لمنتخب مصر في مارس 2018 ولعب مباراة واحدة كانت أمام اليونان بالمباراة الودية التي جمعت الفريقين في عهد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر حيث لعب "45 دقيقة".