رياضة | نشرة أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء 31-7-2019: لاعب منتخب كولومبيا على رادار الزعيم.. ويوافق على رحيل مهاجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء 31-7-2019: لاعب منتخب كولومبيا على رادار الزعيم.. ويوافق على رحيل مهاجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الأربعاء العديد من الأحداث الهامة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، كان أبرزها لاعب وسط كولومبيا على رادار الزعيم، ويوافق على رحيل مهاجمه.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي الهلال السعودي على مدار يوم الأربعاء الموافق 31-7-2019 كالتالي:

-لاعب منتخب كولومبيا على رادار الزعيم



اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من ضم نجم خط الوسط الكولومبي ماثيوس أوريبي لاعب نادي أمريكا المكسيكي، في إطار التدعيمات التي رصدها مجلس إدارة الفريق بناءًا على طلبات المدير الفني من أجل الإستعداد للموسم القادم من الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن الإعلامي الرياضي خوان كارلوس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر من خلال تغريدة اقتراب الموج الأزرق من إتمام التعاقد مع اللاعب الذي سيكون إضافة لأي فريق ينضم إليه بسبب قدراته الجيدة.

ولم يبرم فريق الهلال السعودي العديد من الصفقات في خلال الميركاتو الصيفي الحالي حيث ضم المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون لاعب فريق طوكيو الياباني كما استطاع شراء اللاعب البيروفي أندريه كاريلو لمدة أربعة مواسم.

-مفاجأة سارة لجماهير الهلال بشأن الدوسري

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كشف السيد "محمد النمر" وكيل أعمال الدولي السعودي "سالم الدوسري"، بأن موكله قد أتفق على كل شيء بخصوص تجديد عقده مع فريقه الحالي نادي الهال السعودي، مشددًا على كون حسم مسألة تجديد سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة.

وزف "النمر" عن مفاجآة سارة لجماهير الهلال حول موكله سالم الدوسري، مشيرًا إلى رغبة اللاعب في الإستمرار في صفوف الفريق وعدم تفكيره ولو للحظة واحدة في الإنتقال بعيدًا عن صفوف نادي الهلال، وهذا في الوقت الذي يرغب فيه نادي الهلال في الحفاظ على واحد من أبرز نجومه، وهو ما جعل اللاعب لا يماطل في المطالبات المادية.

وأشار وكيل أعمال الدوسري في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية صباح اليوم، بأن مفاوضات تجديد العقد بين اللاعب وبين الزعيم، قد تمت بشكل سلس للغاية، وبدون أي مشاكل تذكر، مؤكدًا على كون "سالم الدوسري" قد وضع نادي الهلال كخيار أول وأخير بالنسبة له.

-الهلال يوافق على رحيل مهاجمه



قالت تقارير صحفية صباح اليوم، بأن نادي الهلال السعودي قد فتح الباب أمام مهاجمه كارلوس إدواردو في حالة ما إذا كان اللاعب يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم"، بأن المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، قد أستبعد اللاعب كارلوس إدوارد من حساباته قبل إنطلاق الموسم، وهذا بعدما قرر عدم ضمه إلى قائمة الفريق الآسيوية، لذا فإن نادي شباب الأهلي الإماراتي قد وجد الفرصة سانحة من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.

وذكرت الصحيفة، بأن إدواردو قد سافر إلى دبي مطلع الشهر الجاري، ودخل في مفاوضات جادة مع النادي الإماراتي، ولكن وقتها نادي الهلال رفض العرض المالي الذي تقدم به النادي الأهلي، وأشترط الحصول على مبلغ 4 مليون يورو للتنازل عن خدمات اللاعب في الفترة المقبلة، وهو ما تتوقع الصحف الإماراتية حدوثه خلال الساعات المقبلة.