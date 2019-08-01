رياضة | ركلات الترجيح تقود توتنهام لتحقيق كأس أودي على حساب بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ركلات الترجيح تقود توتنهام لتحقيق كأس أودي على حساب بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في تحقيق لقب كأس أودي الودية، وذلك بعك الفوز على فريق بايرن ميونيخ الألماني عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 2-2.

وكان قد أطاح فريق بايرن ميونيخ بمنافسه فريق فنربخشة التركي في النصف نهائي، بينما فاز فريق توتنهام هوتسبير على ريال مدريد في نفس الدور.

وحقق ريال مدريد الفوز اليوم على فريق فنربخشة التركي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة في منافسات الحصول على المركزين الثالث والرابع.