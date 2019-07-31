شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يفوز على ليون بثلاثية وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا مريحًا بثلاثة أهداف لهدف على فريق أوليمبيك ليون الفرنسي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «جينيف» وديًا، في المباراة الأخيرة للريدز قِبل انطلاق موسم الجديد، بمواجهة مانشستر سيتي في كأس درع الاتحاد الإنجليزي «الدرع الخيرية»، يوم الأحد المقبل.

شارك في المباراة النجم المصري المحترف ضمن صفوف ليفربول محمد صلاح، بعد نهاية إجازته عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية، حيث شارك كأساسي، واكتفى المدرب الألماني يورجن كلوب بإشراكه في 45 دقيقة فقط من المباراة.

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مع بداية المباراة ارتكب أليسون بيكر حارس ليفربول، خطأ بعدما حاول الإمساك بالكرة، لكنها أفلتت من يده وذهبت غلى مهاجم ليون، واضطر إلى عرقلته داخل منطقة الجزاء، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء، سددها الهولندي ممفيس ديباي ليتقدم ليون في الدقيقة الرابعة.

وتعادل للريدز، البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الفريق في الدقيقة 17، بعد تمريرة من شاكيري، ارتدت من الدفاع، وصلت إلى فيرمينو وسجلها البرازيلي في الشباك.

وتقدم ليفربول في النتيجة بالنيران الصديقة، بعدما أحرز يواكيم أندرسن مدافع ليون، هدف التعادل لليفربول، بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني من المباراة، أحرز الإنجليزي الشاب هاري ويلسون مهاجم الفريق، الهدف الثالث لليفربول، بمجهود فردي رائع، حيث تسلم هاري الكرة، وانطلق وسدد الكرة تجاه الشباك، من على بعد 25 ياردة، ذهبت صاروخية سكنت شباك حارس ليون.