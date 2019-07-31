شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. حصاد الدوري المصري الممتاز «2018-2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسدل الستار عن مسابقة الدوري العام الممتاز، مع نهاية مباراة القمة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، ليُسدل الستار عن أطول موسم في تاريخ الكرة المصرية الذي بدأ في أغسطس 2018 وانتهى بنهاية يوليو 2019، أي ما يقرب من عام كامل تخلله مشاركات للأندية المصرية في البطولات الأفريقية والعربية توجها الزمالك بلقب الكونفيدرالية الأفريقية، وشهدت أيضًا مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية والتي ودع منافساتها من دور الـ16.

توج الأهلي باللقب برصيد 80 نقطة متفوقًا على الزمالك بثمانية نقاط وهو نفس الفارق الذي لم يستغله الزمالك مع بداية الدور الثاني من عمر المسابقة.

الأقوي هجومًا هو نادي الزمالك (65 هدف) يليه بيراميدز (61 هدف) ثم الأهلي (56هدف)، الأضعف هجومًا برصيد 30 هدفًا كلا من النجوم وبتروجيت وحرس الحدود والإسماعيلي.

الأقوى دفاعًا هو النادي الأهلي حيث استقبلت شباكه 20 هدف بينما الأضعف دفاعًا هو الاتحاد السكندري حيث استقبلت دفاعه 56 هدفًا.

شهد هذا الموسم تسجيل 729 هدفًا بمعدل 2.34 هدفًا في المباراة وهو مقارب لرقم الموسم الماضي 718 هدفًا بمعدل 2.3 هدفًا في المباراة.

أكبر فوز في المسابقة كان من نصيب طلائع الجيش الذي حقق الفوز على الجونة بخماسية نظيفة، أكثر المباريات تسجيلًا للأهداف كانت مباراة المصري والنجوم في الأسبوع السادس والتي انتهت بفوز المصري 5-3.

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تصدر أحمد على هدافي المسابقة برصيد 18 هدفًا يليه محمود علاء مدافع الزمالك الذي سجل 15 هدفًا ليحتل وصافة المدافعين الهدافين في تاريخ الدوري الممتاز بعد محمود فتح الله 49 هدف ثم محمود علاء 32 هدف ثم عماد النحاس 31.

أكثرالمدافعين تسجيلا للأهداف "الموسم الماضي" كان إسلام أبوسليمة مدافع المصري برصيد 5 أهداف متساويًا مع محمود علاء مدافع الزمالك.

أكثر المدافعين صنعًا للأهداف أحمد شديد قناوي مدافع الإنتاج 10 أهداف مصنوعة ثم على معلول ظهير أيسر الأهلي 7 أهداف.

يحتل صدارة صانعي الأهداف أحمد شديد قناوي لاعب الإنتاج الحربي، ومحمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الزمالك السابق، وكينو لاعب بيراميدز برصيد 10 أهداف مصنوعة.

أكثراللاعبين حصولًا على ركلات جزاء برصيد 4 ركلات جزاء ميسامبي لاعب سموحة.. مسعود حارس المصري، وعمر بسام حارس طلائع الجيش، وجنش حارس الزمالك، الأكثر تصديًا لركلات الترجيح 3 تصديات.

أحمد صابر مدافع انبي الأكثر حصولًا على كروت صفراء 13 كارت والأكثر حصولا على كروت حمراء الثلاثي طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون ومحمد عبدالغني لاعب الزمالك وعلي جبر لاعب بيراميدز «تعرضوا للطرد مرتين».

على مستوى إهدار ركلات الجزاء أهدر على معلول لاعب الأهلي، ومحمد ناجي «جدو» لاعب الجونة، ومصطفى جمال لاعب حرس الحدود، ركلتي جزاء خلال الموسم، جاتوش بانوم لاعب وسط الجونة أكثر لاعب سجل أهداف بالخطأ في مرمي فريقه «هدفين».

محمد الشناوي حارس الأهلي هو الأكثر حفاظًا على شباكه 13 مرة، وهو نفس الرقم الذي حققه الموسم الماضي،، محمد أبوجبل حارس سموحة الأكثر تصديًا للكرات 74 تصدي، ثم محمد عبدالمنصف حارس دجلة 65، ومحمد صبحي حارس الداخلية بنفس الرقم.