شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تقديم موسم رائع.. أبرز 3 أسماء غابت عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، عن قائمة تضمنت أسماء 10 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في عام 2019، وذلك طبقًا لاختيارات لجنة مشكلة من نجوم سابقين في اللعبة أمثال المدرب الإيطالي فابيو كابيلو، لاعب الوسط السابق البرازيلي كاكا، وأسطورتي كرة القدم الإسبانية والألمانية، تشافي هيرنانديز ولوثر ماتيوس، وأسماء أخرى، اختارت هذه المجموعة من اللاعبين بناءً على الأداء المقدم خلال الفترة بين 16 يوليو 2018 إلى 19 يوليو 2019.

وتضمنت القائمة أسماء متوقعة مثل ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، والنجم المصري محمد صلاح، بجانب أسماء تألقت خلال الموسم المنصرم، 18/19، مثل الهولندي فيرجيل فان دايك، البلجيكي إيدين هازارد، السنغالي ساديو ماني، الفرنسي كيليان مبابي وثنائي أياكس السابق (فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت) بجانب وجود مفاجئ للمهاجم الإنجليزي هاري كين.

أغلب الأسماء المرشحة لهذه الجائزة كانت متوقعة، لكن عدم وجود بعض الأسماء التي قدمت موسمًا مميزًا في 2018/2019 أثار تعجب واستهجان المتابعين.

في السياق التالي سنستعرض أبرز 3 أسماء كان متوقع لها التواجد في قائمة المرشحين العشرة لجائزة أفضل لاعب من فيفا عن عام 2019

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1- أليسون بيكر «ليفربول»:

على الرغم من تتويجه بلقبي دوري الأبطال (مع ناديه) وكوبا أمريكا 2019 (مع البرازيل)، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتضمن اسم أليسون ضمن قائمة الأفضل خلال 2019، على الرغم أن البرازيلي أصبح أول حارس في التاريخ يتوج بثلاث جوائز للقفاز الذهبي عن ثلاث بطولات رسمية خلال موسم واحد «دوري الأبطال، البريميرليج وكوبا أمريكا» بعد أن كان أكثر الحراس نجاحًا في الحفاظ على نظافة شباكه في هذه البطولات الثلاثة خلال موسم 2018/2019.

2- بيرناردو سيلفا «مانشستر سيتي»:

واحد من أبرز الأسماء في قوام فريق مانشستر سيتي المتوج بجميع الألقاب المحلية في إنجلترا خلال موسم 2018/2019، ليكون أول نادي إنجليزي يحقق ذلك في تاريخ الكرة الإنجليزية، مع الإنجاز المحلي كان سيلفا يقود منتخب بلاده، البرتغال، للتويج ببطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2018/2019 في أول نسخة على الإطلاق للمسابقة، إلا أن كل ذلك لم يكن كافيًا للاعب الوسط البرتغالي الذي وصفه المدرب بيب جوارديولا بالعنصر الذي لا غنى عنه في تشكيلة مانشستر سيتي خلال الموسم المنصرم، والذي شارك خلاله اللاعب في 51 مباراة في مختلف البطولات مع ناديه الإنجليزي، مساهمًا في تسجيل 27 هدفًا (سجل 13 وصنع 14).

3- رحيم سترلينج «مانشستر سيتي»:

لاعب آخر من تشكيلة البطل المهيمن على الكرة الإنجليزية، والاسم الحاصل على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة الكتاب والنقاد الرياضيين، وهو صاحب جائزة أفضل لاعب شاب من رابطة اللاعبين المحترفين عن أدائه في البريميرليج خلال الموسم الماضي، الذي شهد تقديم الجناح الإنجليزي أفضل مستوياته على الإطلاق بمساهمته في تسجيل 43 هدفًا (سجل 25 وصنع 18) في 51 مباراة في مختلف البطولات مع مانشستر سيتي.