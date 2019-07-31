شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «كهربا» بعد هجوم رئيس الزمالك عليه في مؤتمر الصفقات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك السابق، من الهجوم الذي شنه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في مؤتمر تقديم النادي لصفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ونشر اللاعب صورة على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام من مؤتمر الزمالك ويظهر بها «شيكابالا» واللاعب المغربي أشرف بن شرقي، معلقًا: «وأنا بتفرج على المؤتمر». كهربا على انستجرام

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