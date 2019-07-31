شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة ينضم للأهلي رسميًا لمدة خمس سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي قفشة، لاعب بيراميدز، لمدة خمس سنوات قادمة.

وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب والذي عبر عن سعادته بالانضمام للأهلي.

وقال أمير توفيق، الذي استحق إشادة الجميع بالجهود الكبيرة التي يبذلها منذ توليه المسؤولية، إن الأمور سارت في إطار تعاوني وإنه قام بإتمام الصفقة بعد الرجوع للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمفوض بشؤون كرة القدم في كافة الأمور، وذلك في إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم والذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري.