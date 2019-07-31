مشجع لتشيلسي يُدفع خارج عربة القطار بسبب غنائه المتواصل

لم يتوقف مشجع لنادي تشيلسي الإنكليزي عن الغناء لفريقه على عربة في مترو أنفاق لندن، مما ادى الى اخراجه من القطار وعدم تمكنه من العودة مجددا الى داخله.
وبعد انزعاج المتواجدين من الغناء المتواصل للمشجع، قام احد الأشخاص بدفعه خارج عربة القطار قبل اقفال الأبواب بلحظات من اجل اراحة المسافرين من ازعاجه المستمر، حيث ان الجميع كان قد اصبح غاضبا منه.
وكان يتواجد مع المشجع صديقة له بقيت في العربة من دونه، واضطرها الأمر الى الإتفاق معه على ملاقاتها في محطة اخرى.
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