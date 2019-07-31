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الرئيس السيسي يكشف عن هوية مدرب منتخب مصر

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اختار رئيس جمهورية مصر العربية ​عبد الفتاح السيسي​ جنسية المدرب القادم لمنتخب الفراعنة واكد انه سيكون مصريًا مؤكدا ان المدرب الوطني سيحقق نتائج أفضل من الأجنبي.

وقال الرئيس السيسي: "مدربنا المقبل لن يكون اجنبيا علينا ان نثق بمدربينا المحليين. لقد تحدثت مع وزير والذي اكد لي انه لن يتم التعاقد مع مدرب اجنبي وسيتم الاكتفاء بالمدربين المصريين.

وأضاف: "لا بد أن نعطي فرصة للمدربين المحليين لان المدرب المصري سيعمل بجدية ولن يكون هناك مجاملات أو انتقاء وهذا سر النجاح في أي مجال عمل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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