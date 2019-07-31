الرئيس السيسي يكشف عن هوية مدرب منتخب مصر

اختار رئيس جمهورية مصر العربية ​عبد الفتاح السيسي​ جنسية المدرب القادم لمنتخب الفراعنة واكد انه سيكون مصريًا مؤكدا ان المدرب الوطني سيحقق نتائج أفضل من الأجنبي.

وقال الرئيس السيسي: "مدربنا المقبل لن يكون اجنبيا علينا ان نثق بمدربينا المحليين. لقد تحدثت مع وزير الرياضة والذي اكد لي انه لن يتم التعاقد مع مدرب اجنبي وسيتم الاكتفاء بالمدربين المصريين.

وأضاف: "لا بد أن نعطي فرصة للمدربين المحليين لان المدرب المصري سيعمل بجدية ولن يكون هناك مجاملات أو انتقاء وهذا سر النجاح في أي مجال عمل".