الرئيس السيسي يكشف عن هوية مدرب منتخب مصر

اختار رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي جنسية المدرب القادم لمنتخب الفراعنة واكد انه سيكون مصريًا مؤكدا ان المدرب الوطني سيحقق نتائج أفضل من الأجنبي.
وقال الرئيس السيسي: "مدربنا المقبل لن يكون اجنبيا علينا ان نثق بمدربينا المحليين. لقد تحدثت مع وزير الرياضة والذي اكد لي انه لن يتم التعاقد مع مدرب اجنبي وسيتم الاكتفاء بالمدربين المصريين.
وأضاف: "لا بد أن نعطي فرصة للمدربين المحليين لان المدرب المصري سيعمل بجدية ولن يكون هناك مجاملات أو انتقاء وهذا سر النجاح في أي مجال عمل".
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