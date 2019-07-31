لوتارو مارتينيز: كونتي يجعلنا نعمل بجهد كبير

اكد مهاجم نادي ​انتر ميلان​ الدولي الارجنتيني ​لوتارو مارتينيز​ ان مدرب الفريق الجديد ​انتونيو كونتي​ يجبر اللاعبين على التدرب بشكل جدي ومتعب من اجل تحقيق نتائج افضل في الموسم الجديد.

وقال اللاعب العائد من الاستراحة بعد كوبا اميركا: انا سعيد جدا بعودتي الى الفريق بعد الاستراحة وانا مستعد لخوض تجربة الموسم الجديد مع المدرب الجديد.

واضاف: كوبا اميركا كانت بطولة جيدة بالنسبة لي على الصعيد الشخصي لكنني الان سأركز مع انتر لتحقيق افضل النتائج الموسم المقبل.

وعن المدرب الجديد انتونيو كونتي قال: المدرب يريد ان نحقق نتائج جيدة الموسم المقبل وعلينا ان نعمل بجهد من اجل تحقيق ذلك وانا مستعد لفعل اي شيء يطلبه المدرب.