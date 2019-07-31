اكد مهاجم نادي انتر ميلان الدولي الارجنتيني لوتارو مارتينيز ان مدرب الفريق الجديد انتونيو كونتي يجبر اللاعبين على التدرب بشكل جدي ومتعب من اجل تحقيق نتائج افضل في الموسم الجديد.
وقال اللاعب العائد من الاستراحة بعد كوبا اميركا: انا سعيد جدا بعودتي الى الفريق بعد الاستراحة وانا مستعد لخوض تجربة الموسم الجديد مع المدرب الجديد.
واضاف: كوبا اميركا كانت بطولة جيدة بالنسبة لي على الصعيد الشخصي لكنني الان سأركز مع انتر لتحقيق افضل النتائج الموسم المقبل.
وعن المدرب الجديد انتونيو كونتي قال: المدرب يريد ان نحقق نتائج جيدة الموسم المقبل وعلينا ان نعمل بجهد من اجل تحقيق ذلك وانا مستعد لفعل اي شيء يطلبه المدرب.
كانت هذه تفاصيل خبر لوتارو مارتينيز: كونتي يجعلنا نعمل بجهد كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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