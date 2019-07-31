المدير الرياضي ليوفنتوس يصل لندن من اجل حسم عدة صفقات

وصل المدير الرياضي لنادي ​يوفنتوس​ الايطالي بطل ايطاليا فابيو ​باراتيتشي​ الى لندن من اجل حسم عدة صفقات تتعلق بلاعبي النادي ان كان للتعاقد معهم او للاستغناء عنهم.

رحلة فابيو الى لندن ليست فقط من اجل صفقة لوكاكو وديبالا انما هناك اللاعبين ماريو ماندزوكيتش وكانسيلو وسامي خضيرة وبليز ماتويدي ومويس كين وغيرهم.

ماندزوكيتش وماتويدي ارتبط اسمهما بمان يونايتد في حال فشل انتقال ديبالا في حين ان المهاجم مويس كين يقترب من ايفرتون ب 40 مليون يورو .

لاعبين اخرين على اجندة المغادرة وهم الحارس بيرين الذي يقترب من استون فيلا وكانسيلو المدافع الايمن الذي يلاحقه مان سيتي منذ فترة وهناك ايضا سامي خضيرة الذي يقترب اكثر واكثر من وولفرهامبتون.