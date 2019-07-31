شكرا لقرائتكم هل يشكو الأهلي بامبو بعد انتقاله للزمالك.. الخليج 365 يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من صناع القرار بالنادي الأهلي أن مسئولي القلعة الحمراء لا يفكرون في تقديم شكوى ضد كريم بامبو، المنضم حديثا لصفوف الزمالك، بعدما سبق ووقع اللاعب على عقود العودة للفريق الأحمر.

ورغم أن الأهلي حصل على توقيع بامبو منذ فترة طويلة، إلا أنه تحفظ على عودة اللاعب في الصيف الحالي، بعد نجاح الإدارة الحمراء في الإبقاء على رمضان صبحي وعودة مؤمن زكريا، بخلاف وجود النيجيري جونيور أجايي وحسين الشحات الذين يجيدون في نفس مركز بامبو "الجناح الأيسر".

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وفضل بامبو الانتقال للزمالك بعد تراجع الأهلي عن تفعيل عقود العودة إلى قلعة الجزيرة في الصيف الجاري.

وتعاقدت إدارة الزمالك مع عدد 10 صفقات في الميركاتو الصيفي الجاري منهم 3 حراس مرمى وهم محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، ومحمد عبد الشافي وشيكابالا ومصطفى محمد العائدين للقلعة البيضاء، والثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، وإسلام جابر وكريم بامبو.