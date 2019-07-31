شكرا لقرائتكم كاف يحدد موعد مباراتي الزمالك ضد ديكادا الصومالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نادي الزمالك ، بموعد مواجهتى الفريق الأبيض مع ديكادا بطل الصومال فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق ديكادا فأن المواجهة الأولى فى الذهاب ستقام يوم 11 من شهر أغسطس القادم فى جيبوتى فيما سيقام لقاء العودة فى مصر أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من شهر أغسطس المقبل أيضا. Advertisements ويخوض الزمالك مباريات دورى أبطال أفريقيا بصفته وصيف الدورى المصرى الممتاز فى النسخة الحالية بعد توج الأهلى بلقب بطولة الدورى وذلك باحتلاله صدارة البطولة برصيد 80 نقطة بينما جاء الزمالك فى المركز الثانى برصيد 72 نقطة. وكان الزمالك قد أعلن إن المواجهتين سيتم إقامتهما فى مصر حيث يجرى الأبيض محاولات حول ذلك الأمر ولكن وفقا لخطاب الاتحاد الأفريقى الرسمى فإن المواجهة الأولى بالذهاب ستقام فى جيبوتى.

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