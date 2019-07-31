شكرا لقرائتكم 20% نسبة بيراميدز من إعادة بيع الأهلي لـ"قفشة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانتقل قفشة للأهلي في صفقة تخطت قيمتها حاجز ال20 مليون جنيه بينما لم يدخل اي لاعبين ضمن الصفقة.
أعلن النادى الأهلى عبر أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات ، التعاقد مع محمد مجدي قفشة لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات مقبلة.
وأنهى توفيق كل الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب والذي عبر عن سعادته بالانضمام للأهلي.
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