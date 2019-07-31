شكرا لقرائتكم 10 أرقام تمنح المدرب الوطني الأفضلية في تدريب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح ملف هوية المدرب الجديد للمنتخب الوطني، بعدما أبدى رغبة في أن يكون المدرب الجديد وطنيا، وليس أجنبيا، لاسيما وأن غالبية الإنجازات التي حققها الفراعنة تحققت على أيدي مدربين وطنيين.

وبالنظر إلى الأرقام التي حققها المنتخب الوطنين نرى أن أبرز إنجازات الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية على يد مدربين وطنيين، ونستعرض أبرز 10 أرقام تمنح المدرب الوطني الأفضلية في تدريب الفراعنة خلال الفترة القادمة:

7 ألقاب أمم إفريقيا التي حققها المنتخب الوطني جاءت 5 منهم تحققوا على يد مدربين وطنيين، وهم مراد فهمي "1957"، المجري جوزيف تيتكوس "1959"، الويلزي مايك سميث "1986"، محمود الجوهري "1998"، حسن شحاتة "2006 و2008 و 2010".

إنجاز الفوز بأمم إفريقيا للشباب على يد مدرب وطني بقيادة ربيع ياسين في 2013.

إنجاز منتخب الشباب بالحصول على برونزية كأس العالم للشباب 2001 بالأرجنتين على يد مدرب وطني "شوقي غريب".

أفضل نتائج الفراعنة في كأس العالم على يد مدرب وطني في مونديال 1990 تحت قيادة محمود الجوهري، حيث خسر الفراعنة من إنجلترا وتعادل مع إيرلندا وهولندا.

قاد حسن شحاتة منتخب الشباب للفوز بأمم إفريقيا عام 2003، قبل أن يتولى تدريب المنتخب الأول.

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هاني رمزي قاد المنتخب الأولمبي نحو التأهل إلى دور الثمانية بأولمبياد لندن 2012 في إنجاز يحسب للمدرب الوطني.

منتخب الخماسي حقق برونزية أولمبياد الشباب بالأرجنتين 2018 تحت قيادة وطنية بقيادة هشام صالح.

المدرب الوطني حسن شحاتة هو المدرب الوحيد على مستوى إفريقيا في التتويج بلقب أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي.

اختير حسن شحاتة ضمن أفضل 5 مدربين في تاريخ إفريقيا، ليكون خير سفير للمدرب الوطني.

صعد المنتخب الوطني إلى المركز التاسع في تصنيف الفيفا تحت قيادة مدرب وطني وهو حسن شحاتة.