تدريبات بدنية متنوعة في مران الإسماعيلي استعدادا لأهلي بني غازي...

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جدة - عمرو شويل واصل الإسماعيلى استعداداته لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى مطلع سبتمبر المقبل على ستاد الإسماعيلية ، في ذهاب بدور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية. اشتمل المران على الجوانب البدنية لرفع الحمل ابرزها العدو السريع وفق توقيت محدد قبل أن يتطرق للقفز عبر الكرات المطاطية بجانب مع الحصص الأخرى التى من شأنها رفع المعدلات البدنية للاعبين وذلك تحت إشراف مخطط الأحمال أكرم علياوى. كما تطرق التدريب لمجموعة من الجمل الفنية ، أبرزها اللعب فى المساحات والضغط العالى ، قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخط

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