شكرا لقرائتكم الزمالك يكثف مفاوضاته مع بيراميدز لضم عمرو مرعي قبل غلق القيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات مكثفة مع نظرائهم في بيراميدز للتعاقد مع عمرو مرعي مهاجم الأخير لتدعيم خط هجومه في الموسم الجديد.
ويحاول الزمالك حسم الصفقة في الساعات القليلة القادمة قبل غلق باب القيد الإفريقي استعدادا للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويرغب الزمالك في التعاقد مع مهاجم محلي بعد حسم التعاقد مع أشرف بن شرقي القادم من الهلال السعودي السابق واستعادة مهاجمه الشاب مصطفى محمد العائد من غعارة إلى طلائع الجيش.
وتعاقدت إدارة الزمالك مع عدد 10 صفقات في الميركاتو الصيفي الجاري منهم 3 حراس مرمى وهم محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، ومحمد عبد الشافي وشيكابالا ومصطفى محمد العائدين للقلعة البيضاء، والثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، وإسلام جابر وكريم بامبو.
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