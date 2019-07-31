طنطا يهزم فاركو بثلاثية ودياً...

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جدة - عمرو شويل تغلب طنطا بقيادة أيمن المزين، على نظيره فاركو بثلاثية فى المباراة الودية التى جرت بين الفريقين مساء اليوم ضمن معسكر الفريق بالاكاديمية البحرية فى مدينة الأسكندرية ضمن المرحلة الثانية من أستعدادات الفريق لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . أحرز الأهداف كل من محمود مسعود ومحمد ماجد أونش بالاضافة الي هدف عكسى . وقرر الجهاز الفنى لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين خوض معسكر مغلق للاعبى الفريق الطنطاوى بالأكاديمية البحرية فى الإسكندرية استعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . Advertisements وحدد أيمن المزين بداية المعسكر يوم 25 من الشهر الجارى لمدة أسبوعين يتخلله خوض مباريات ودية . وعاد فريق طنطا إلى للدورى الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا. نجح فريق طنطا في العودة للدوري الممتاز عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحري" بدوري القسم الثانى.

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