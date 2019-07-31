شكرا لقرائتكم الزمالك يغلق الباب فى وجه هيما: لن يرحل لاعب بالمجان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أغلق مسئولو نادي الزمالك الباب في وجه محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأبيض والذي خرج من حسابات مسئولي القلعة البيضاء في الموسم الجديد.
كان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن عرض محمد إبراهيم للبيع بعد ضياع الدوري وخسارة القمة، لاسيما أن أدائه لم يكن على طموح الجماهير البيضاء منذ بداية الموسم الحالي.
واقترب محمد إبراهيم من الانتقال إلى صفوف المقاصة في الصيف الحالي، بعد توتر علاقته مع رئيس الزمالك، ورغبة أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة في التعاقد معه.
ويرفض الزمالك رحيل محمد إبراهيم بالمجان، حيث اشترطت على أي لاعب إحضار عرض مالي للرحيل عن القلعة البيضاء في الصيف الجاري.
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