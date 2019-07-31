شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يهزم خورفكان الإماراتي بثلاثية ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.
وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب .
وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.
تعرض أحمد هاني ظهير طلائع الجيش للإصابة بكسر في عظمية الشظية خلال مشاركته في ودية فريقه أمام خورفكان شارقة الاماراتي التي أقيمت عصر اليوم علي ستاد جهاز الرياضة العسكري وانتهت بفوز الطلائع بثلاثية دون رد
ونقل اللاعب المستشفي فور تعرضه للإصابة الخطيرة لتثبت الأشعة إصابته بكسر في عظمة الشظية وحاجته للتدخل الجراحي وغيابه عن الملاعب مايقارب الأربعة شهور
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