"وصيف العالم" يقيم مأدبة عشاء لبعثة الفيصلي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أقام زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا مأدبة عشاء لبعثة نادي الفيصلي بعد فوز الأخير في مباراته الودية أمام فرزدين الكرواتي بثلاثة أهداف دون رد. وتغلب الفيصلي على فرزدين بثلاثة أهداف سجلها ويليام أوليفيرا ولويس غوستافو في الشوط الأول، وأضاف عوض خريص الهدف الثالث. ونشر حساب الفيصلي صوراً لمأدبة العشاء التي أقامها زلاتكو لإدارة النادي واللاعبين والأجهزة الفنية والطبية. وبدأ زلاتكو مشواره التدريبي خارج بلاده رفقة نادي الفيصلي موسم 2010-2011، وانتقل بعدها إلى الهلال ومن ثم العين الإماراتي، قبل أن يتولى تدريب منتخب كرواتيا الذي أوصله إلى نهائي كأس العالم 2018 قبل الخسارة أمام فرنسا 4-2.

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