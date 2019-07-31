شكرا لقرائتكم النصر يختتم ودياته بخسارة أمام "الصاعد" باكوش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - خسر النصر يوم الأربعاء مباراته الودية الرابعة والأخيرة في معسكره الإعدادي بالبرتغال أمام باكوش دي فيريرا بهدف دون رد.
وسجل اللاعب البرازيلي ماكاراس الهدف الوحيد في الربع الأخير من شوط المباراة الثاني في المباراة التي احتضنها ملعب كابيتال دو موفيل.
وكان النصر قد فاز على سافكينز بثلاثية دون رد، وبهدف على كالداس وتعادل مع إشتوريل برايا بهدفين، قبل الخسارة أمام باكوش.
ويستعد النادي السعودي لمواجهة الوحدة الإماراتي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في الخامس من أغسطس.
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