شكرا لقرائتكم توتنهام بطلاً لكأس أودي الودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز توتنهام على مضيف بايرن ميونخ بركلات الترجيح 6-5 في نهائي بطولة كأس أودي 2019 الودية. وتقدم توتنهام بهدفي الأرجنتيني إريك لاميلا (19) والدنماركي كريستيان إريكسن (59)، قبل أن يعادل الشابان يان-فيتي آرب (61) والكندي ألفونسو ديفيس (81). وفي ركلات الترجيح أهدر المدافع جيروم بواتنغ الركلة الأخيرة مانحا توتنهام الفوز 6-5.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام بطلاً لكأس أودي الودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.