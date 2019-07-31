ليفربول يفوز على ليون بثلاثية في ختام مبارياته الوديه

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وليون، وذلك في ختام استعدادات ليفربول الودية هذا الموسم قبل بداية الدوري الانجليزي لكرة القدم، ويسعى ليفربول في تلك التجربة أن يكون مختلفاُ عن التجارب السابقة، ومن المحتمل انه في تلك المباراة أن يشترك عدد من اللاعبين العائدين من الإجازة لبعض الدقائق بالشوط الثاني.

حيث يلعب كلا الفريقين المباراة قبل بداية الموسم في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وكان قد عاد يوم أمس كلاً من محمد صلاح وروبرتو فيرمينهو، واليسون بيكر، ومن المحتمل ان يشارك هؤلاء اللاعبين لبعض الدقائق خلال مبارة اليوم حسبما يرى المدير الفني للفريق يورغن كلوب، وقد يشارك شاكيري من بداية اللقاء.

وكانت الفيفا قد أختارت ثلاثة لاعبين من ليفربول ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم، وهما المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والهولندي فان ديك، وسيكون فان دايك مرشح فوق العادة للفوز بالجائزة، وسيسعى ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لتقديم موسم كروي كبير بقيادة مدربه يورجن كلوب،.

ملخص مباراة ليفربول وليون