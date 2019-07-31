ملخص مباراة ليفربول وليون الودية اليوم 3-1 ضمن استعدادت ليفربول للموسم الجديد

ملخص مباراة ليفربول وليون، حيث يلعب كلاً من الفريقين الآن مباراة ودرية أستعداداً للموسم المقبل، وهي المباراة الودية الاخيرة للفريق الانجليزي والفرنسي قبل بداية الموسم الجديد في بلادهم الأسبوع المقبل مباشرة، ويعول ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا على العام المقبل من أجل استعادة لقب الدوري الانجليزي الغائب لمدة 30 عام.
المباراة تلعب اليوم في تمام الساعة السابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، الثامنى بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، المباراة تذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2، وسيعلق عليها المعلق السوداني سوار الذهب،وهي ضمن إستعدادات ليفربول للموسم الكروي المقبل الذي سوف يبدأ في انجلترا يوم 8 أغسطس المقبل، لكن يسبقه مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي.
وكان ليفربول قد خاض العديد من المباريات الودية خلال هذا الموسم الكروي وكانت النتائج سيئة للغاية خاصة في ظل ان الفريق لم يقم بأي تدعيمات تذكر خلال فترة الانتقالات الحالية، بالإضافة إن العديد من نجوم الفريق خاصة في الشق الهجومي لم ينضموا إلي تدريبات الفريق بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في البطولات القارية.
مباراة ليفربول وليون
- محمد صلاح يبدأ المباراة من البداية فكونوا متابعين منا عبر تلك المقالة.
- ركلة جزاء لصالح ليون بعد خطأ من الحارس اليسون، ليسجل ديباي الهدف الاول للفريق الفرنسي.
- مرت ربع ساعة ولا يزال تقدم ديباي بهدف نظيف وسط محاولات من صلاح وزملاءه.
- ليفربول يسجل الأول عن طريق فيرمينهو ويتعادل الفريقان
- خطأ دفاعي يجعل ليفربول يتقدم بالهدف الثاني.
- نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين لهدف، في انتظار ما سوف يحدث في شوط المباراة الثاني بين الفريقين.
- ليفربول يريح عدد من اللاعبين الذين لعبوا الشوط الاول وعلى رأسهم صلاح وفيرمينه والعديد من اللاعبين الأخرين.
- ليفربول يسجل الثالث في الدقيقة 52.
- نهاية المباراة بفوز ليفربول بثلاثة اهداف لهدف.