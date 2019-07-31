ملخص مباراة ليفربول وليون الودية اليوم 3-1 ضمن استعدادت ليفربول للموسم الجديد

ملخص مباراة ليفربول وليون، حيث يلعب كلاً من الفريقين الآن مباراة ودرية أستعداداً للموسم المقبل، وهي المباراة الودية الاخيرة للفريق الانجليزي والفرنسي قبل بداية الموسم الجديد في بلادهم الأسبوع المقبل مباشرة، ويعول ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا على العام المقبل من أجل استعادة لقب الدوري الانجليزي الغائب لمدة 30 عام.

المباراة تلعب اليوم في تمام الساعة السابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، الثامنى بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، المباراة تذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2، وسيعلق عليها المعلق السوداني سوار الذهب،وهي ضمن إستعدادات ليفربول للموسم الكروي المقبل الذي سوف يبدأ في انجلترا يوم 8 أغسطس المقبل، لكن يسبقه مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي.

وكان ليفربول قد خاض العديد من المباريات الودية خلال هذا الموسم الكروي وكانت النتائج سيئة للغاية خاصة في ظل ان الفريق لم يقم بأي تدعيمات تذكر خلال فترة الانتقالات الحالية، بالإضافة إن العديد من نجوم الفريق خاصة في الشق الهجومي لم ينضموا إلي تدريبات الفريق بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في البطولات القارية.

مباراة ليفربول وليون