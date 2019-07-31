مصدر لمصراوي: الزمالك توصل لاتفاق مع بيراميدز لاستعارة عمرو مرعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إنهم توصلوا لاتفاق مع إدارة نادي بيراميدز لاستعارة عمرو مرعي مهاجم الفريق لمدة موسم واحد بداية من الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد طلب ضم اللاعب بصورة نهائية في الفترة الحالية لتدعيم الهجوم في الفترة المقبلة، بحسب تصريحات مصدر مسؤول بإدارة الزمالك لمصراوي.

وأشار مصدر بمجلس إدارة الزمالك إلى بيراميدز وافق على إعارة اللاعب للفريق الأبيض لمدة موسم واحد وتم حسم كافة التفاصيل.

وكان بيراميدز قد تعاقد مع عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي، ليكون لاعبا في صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 3 مواسم ونصف الموسم ولكنه لم يُشارك معه في أي مباراة.