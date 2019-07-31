شيكابالا: تعرضنا للظلم.. وأشكر رئيس الزمالك على الوقوف بجانبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

شكر محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الزمالك رئيس النادي على الوقوف بجانبه، ووعد جماهير الزمالك بتحقيق بطولة الدوري بعد خسارته في موسم 2018-2019، ظلمًا، على حد تعبيره.

وقال شيكابالا في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك: "عدت لبيتي من جديد وهذه هي أهم خطوة في حياتي منذ فترة."

وتابع: "أشكر رئيس النادي على قرار العودة وعلى الوقوف بجانبي فاللعب في الزمالك يختلف عن أي ناد وأمر رائع أن تتواجد في بيتك من جديد."

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وأضاف: الصفقات الجديدة التي نجح الزمالك في حسمها كلها صفقات رائعة، سنتحد جميعا في الفريق ونتكاتف في الموسم الجديد من أجل تحقيق اللقب."

واختتم تصريحاته قائلًا: "سنحقق الدوري بإذن الله وتعويض الخسارة الأخيرة لأسهل دوري بعد الظلم الذي تعرضنا له، وأعد الجماهير بأن الموسم الجديد مختلف وسنحسم كل شئ مبكرا."

وعاد شيكابالا إلى الزمالك بعدما قضى فترة إعارة في اليونان لكنه امتنع عن العودة إلى النادي منذ ديسمبر الماضي.