التفاصيل المالية لصفقة انتقال أفشة إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أوضح أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في الأهلي أن قيمة صفقة محمد مجدي "أفشة" سيتم دفعها على 3 دفعات بعدما انتقل من صفوف بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه.

وقال أمير توفيق في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء أن قيمة الصفقة سيتم دفعها على 3 دفعات خلال الموسم القادم 2019-2020.

وتابع: "القسط الأول وقيمته 8 مليون جنيه سيتم دفعه في أغسطس المقبل، أما الثاني بقيمة 7 مليون فسيتم دفع في شهر يناير 2020، والقسط الأخير بقيمة 5 مليون في مايو من العام ذاته."

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وأضاف: "الصفقة تمنح بيراميدز نسبة 20% في حالة إعادة بيع اللاعب في حالة رحيله عن النادي الأهلي في المستقبل."

وأكد أمير توفيق في تصريحاته أن تمسك محمد مجدي "أفشة" باللعب للأهلي كانت أحد أسباب حسم الصفقة، وأنه ضحى بالكثير من أجل اللعب لبطل الدوري الممتاز.

وواصل: "كانت هناك مساعدات كبيرة من جانب عدلي القيعي مستشار التسويق في النادي، ومحمود الخطيب رئيس النادي من أجل اتمام الصفقة، كما أن إدارة بيراميدز كانت متعاونة للغاية."

وجاء التعاقد مع "أفشة" ليكون اللاعب الثالث في موسم الانتقالات بالنسبة للأهلي، بعد المالي أليو ديانج، ومحمود متولي، بخلاف تجديد اعارة رمضان صبحي.