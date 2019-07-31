حوار.. عمر صلاح: لم أتوقع رحيلي عن الزمالك.. واللاعبون لم يركزوا في نهاية الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

لم يتوقع أن يرحل عن صفوف الزمالك في الانتقالات الصيفية الجارية بصورة نهائية ولكنه تجاوز الصدمة وبدأ التفكير في مستقبله مع نادي سموحة بالموسم المقبل.

الخليج 365 أجرى حوارًا مطولاً مع عمر صلاح عقب رحيله عن الزمالك لسموحة يتحدث عن ضياع الدوري من فريقه وخطأه أمام الجونة وسبب انتقاله لسموحة وغيرها من الأحداث التي شهدها بالموسم الماضي.. وإليكم نص الأسئلة:

كيف استقبلت خبر رحيلك عن الزمالك؟

الموضوع كان بمثابة المفاجأة بالنسبة لي ولم أكن أتوقع الأمر على الإطلاق ولكن بعدها تجاوزت الصدمة وبدأت أفكر في مستقبلي وخطوتي المقبلة.

هل توقعت أن يكون الرحيل عن الزمالك نهائيًا؟

لم أتوقع البيع النهائي، وكنت أتوقع أن يتم إعارتي لمدة موسم أو اثنين كي أشارك بصورة أساسية خاصة وأن النادي رفض رحيلي في وقت سابق.

لماذا لم ترحل على سبيل الإعارة؟

وجهة نظر الإدارة هي أن يتم بيعي ووقعت على عقود الانتقال لسموحة لمدة ثلاثة مواسم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

لماذا فضلت سموحة؟

شعرت بالجدية من مسؤولي النادي السكندري وتلقيت اتصالاً من قبل فرج عامر رئيس النادي أكد تمسكه بالتعاقد معي في الفترة الحالية وهو ما دفعني للانتقال للفريق السكندري كما أن وجود حسام وإبراهيم حسن في القيادة الفنية وعماد المندوه مدرب الحراس دفعني للموافقة.

ما رأيك في رد فعل الجماهير بعد رحيلك؟

لم أتوقع كم الحب الكبير من الجماهير ومؤازرتهم لي، وبالتأكيد حزين بسبب حزن جماهير النادي على رحيلي عن القلعة البيضاء.

شاركت في مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. ألم تقلق من المواجهة؟

Advertisements

لقد تربيت في نادي الزمالك على خوض المباريات الصعبة وسبق وأن خضت من قبل مباريات في الدوري أمام الأهلي والإسماعيلي والطلائع، واجتهدت في التدريبات وتركت الأمور لله، وكان تركيزي أن أظهر بأفضل مستوى وحالفني التوفيق في اللقاء.

ألم تكن قلقَا من عدم وجود بديل لك في اللقاء؟

الأمر لم يشغل تفكيري بالرغم من إيقاف جنش وإصابة عماد السيد، ولكني كنت أركز في القيام بدوري على أكمل وجه، ولو كنت تعرضت لإصابة في اللقاء لواصلت اللعب

ما رأيك في الهجوم عليك بعد لقاء الجونة؟

أرى أن الانتقادات أمر طبيعي و أي انسان يخطئ وهذا يحدث في كرة القدم والجمهور يريد المكسب، وفي مباراة الجونة الخطأ كان في وقت مؤثر من الدوري وهو خطأ وراد واعتذر للجماهير لكني أرى أن الانتقادات أمر طبيعي.

تدربت تحت إشراف توماس جروتز وأيمن طاهر ..من الأفضل لك ؟

أرى أن أيمن طاهر الأفضل لي، ولكن لا أنكر أنني استفدت بعض الأمور من توماس، ولكن أيمن طاهر كان الأكثر تأثيرًا لي واستفادتي منه كبيرة

ما رأيك في الانتقادات التي وجهت لأيمن طاهر مؤخرًا؟

أيمن طاهر لم يُقصر في مهام عمله مع الفريق، وتقريبًا الجهاز الفني تعرض للظلم لأن الفريق لم يكن موفقًا في المباريات الأخيرة، ولكن بالنسبة لحراسة المرمى فمدرب الحراس لم يكن مقصرًا ولا يتحمل المسؤولية ولكن نحن لم نكن في قمة تركيزنا بسبب انتشار الأحاديث حول رحيلنا.

كيف ترى ضياع الدوري من الزمالك وما الأسباب ؟

بالطبع الأمر محزن لأننا كنا نسعى للتتويج بالمسابقة، ولكن كان هناك تقصير من اللاعبين و لم يكن هناك تركيز في النهاية ولكل لاعب ظروف خاصة في ظل الأنباء التي انتشرت بشأن رحيل بعض اللاعبين بالفريق.

هل من الممكن أن يعود عمر صلاح للزمالك؟

كل شيء في علم الغيب لا أريد أن أسبق الأحداث ومن الممكن أن أعود مجددًا للفريق ولكني أمامي ثلاثة مواسم في عقدي مع سموحة.

كيف تتوقع المنافسة مع حراس سموحة؟

أرى أن الملعب سيكون الفيصل بين الجميع، والجهاز الفني بقيادة حسام حسن وعماد المندوه مدرب الحراس لا يجاملون أحد ومن يجتهد في التدريبات سيشارك، وأعتقد أن المنافسة ستكون قوية في ظل وجود حارس بحجم الهاني سليمان .

ماذا عن مشاركتك مع المنتخب الأولمبي؟

هناك منافسة قوية في حراسة مرمى المنتخب الأولمبي مع عمر رضوان ومحمد صبحي ولكن هناك قاعدة في المنتخب من يشارك أساسيا مع فريقه بالدوري يشارك في المباريات مع المنتخب.

من أفضل مدير فني تدربت معه؟