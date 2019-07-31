الصفقة الرابعة .. الأهلي يتعاقد مع افشة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع الصفقة الرابعة للقلعة الحمراء من خلال التعاقد مع محمد مجدي أفشة لاعب بيراميدز.

وأضاف توفيق من خلال بيان رسمي حصل الخليج 365 على نسخة منه أن اللاعب وقع على عقد يربطه بالنادي الأحمر لمدة خمس سنوات مقبلة.

وكان الأهلي قد تعاقد مع ثلاث لاعبين من قبل من خلال تجديد التعاقد مع رمضان صبحي وضم المالي أليو ديانج بالإضافة إلى قلب الدفاع محمود متولي الذي انضم قادمًا من النادي الإسماعيلي.