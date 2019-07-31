محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
توجه إبراهيم حسن، لاعب الوسط المهاجم الجديد بفريق بيراميدز بالشكر لمجلس إدارة الزمالك وجماهير القلعة البيضاء على الفترة التي قضاها بالنادي في الفترة الماضية.
وأوضح حسن في تصريحات خاصة ليلا كورة أنه سعيد بالمشاركة في الفوز بالكونفدرالية والسوبر المصري السعودي، وكان يتمنى التتويج ببطولة الدوري المصري مع الفريق ولكن الظروف لم تساعد الفريق.
وأكد إبراهيم حسن أنه فضل عرض بيراميدز في ظل وجود طموح لدى الفريق للمنافسة وأوضح أنه يتمنى أن يحالفه التوفيق في تجربته مع ناديه الجديد.
وكان الزمالك قد ضم إبراهيم حسن قادمًا من صفوف الإسماعيلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم حسن لمصراوي: فضلت بيراميدز لطموحه.. وسعيد بالتتويج ببطولتين مع الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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