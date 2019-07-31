محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إنهم قيدوا محمود عبد المنعم "كهربا"، صانع ألعاب فريقهم الذي وقع لنادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بالقائمة المحلية لهم في الموسم المقبل 2019/2020. وأوضح مصدر بمجلس الزمالك أن النادي قام بقيد اللاعب لحفظ حقه في اللاعب خاصة وأن عقده ممتد مع النادي وموثق في اتحاد الكرة. وكان اتحاد الكرة رفض ارسال البطاقة الدولية للاعب إلى النادي البرتغالي في الفترة الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يُقيد كهربا بقائمته المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.