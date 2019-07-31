محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت: أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع لاعب الزمالك إبراهيم حسن. وأكد النادي من خلال بيان رسمي أن ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أتم الصفقة ليكون اللاعب تاسع صفقات النادي. وانضم حسن لصفوف بيراميدز قادمًا من الزمالك والذي انضم إليه خلال الموسم الماضي قادمًا من قلعة الدراويش النادي الإسماعيلي. وقاد حسن الزمالك للفوز بكأس الكونفيدرالية الإفريقية في أول موسم له مع القلعة البيضاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التاسعة .. بيراميدز يُعلن التعاقد مع إبراهيم حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.