مدافع بنى مزار ينتقل للعبور

تعاقد مدافع بني مزار حسام الخولي مع نادي العبور لمدة موسمين في صفقة انتقال حر. وقام اللاعب"الخولي" بسداد مبلغ 20 الف جنيه الشرط الجزائي مقابل حصوله على الإستغناء . كان المدافع قد وجد تجاهلا من الجهاز الفني لبني مزار- احد اندية القسم الثالث- مما دفعه لقبول عرض العبور للحصول على فرصة المشاركة في المباريات بدوري القسم الثالث الجهاز الفني لبني مزار- احد اندية القسم الثالث- مما دفعه لقبول عرض العبور للحصول على فرصة المشاركة في المباريات بدوري القسم الثالث

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