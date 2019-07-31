شاهد.. تشيلسي يكتسح سالزبورج النمساوي بخماسية ودياً

اكتسح فريق تشيلسي الانجليزي نظيره سالزبورج النمساوي بخمسة اهداف مقابل ثلاثة في المواجهة الودية التي جمعت بينهما مساء الاربع علي ملعب سالزبورج ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد . علي ملعب سالزبورج ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد . سجل اهداف تشيلسي كريستيان بوليستش هدفين وروسي باركلي وبيدور روديجيز ميتشي بتشواي وجاءت الاهداف في الدقائق 20،28،23،57،88. هدفين وروسي باركلي وبيدور روديجيز ميتشي بتشواي وجاءت الاهداف في الدقائق 20،28،23،57،88. بينما جاءت اهداف سالزبورج عن طريق جيروم اونجي و تاكومي مينامينو في الدقائق 50،85،92.

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