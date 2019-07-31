مانشستر سيتي يظهر بقميص كلاسيكي أمام ليفربول في مباراة الدرع الخيرية

كشف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن قميصه الجديد المخصص لخوض مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول والمقرر لها يوم الأحد. ومن المقرر أن يرتدي فريق مانشستر سيتي قميص كلاسيكي يشبه أول قميص ارتداه الفريق حيث يحتفل النادي بمرور 125 عاما علي تأسيسه. النادي بمرور 125 عاما علي تأسيسه. ونشر الحساب الرسمي للسيتي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لدافيد سيلفا نجم الفريق مرتديا القميص الجديد.

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