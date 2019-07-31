الإسماعيلي يعلن موعد انتظام بيكيتي سيلفا في التدريبات

أعلن صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى عن موعد انضمام اللاعب الغينى بيكتى سيلفا الوافد الجديد لتدريبات الفريق الأول.

وأكد المنياوي أن اللاعب سيصل مصر يوم الجمعة المقبل، بعد سفره لبلاده مؤخرا للحصول على متعلقاته وإنهاء بعض الإجراءات الخاصة به، وأشار أنه ينتظم في التدريبات

الجماعية فور عودته مؤكدا أنه إضافة كبيرة للدراويش.

وتعاقد الإسماعيلى مع نجم منتخب غينيا بيساو بعد تألقه فى بطولة كأس الأمم الأفريقية ، قادمًا من فريق الشعلة السعودى خلال فترة الانتقالات الحالية.