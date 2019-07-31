تليفونات بني سويف يدعم صفوفه بصفقتين استعدادًا للموسم الجديد

تعاقد نادي تليفونات بني سويف مع صفقتين فى إطار الاستعداد للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب". ونجح التليفونات فى التعاقد مع عبدالله ميسي صانع ألعاب فريق بني عبيد "موسمين" فى صفقة انتقال حر. صانع ألعاب فريق بني عبيد "موسمين" فى صفقة انتقال حر. وأحمد مصطفي الشهير بـ"بندق" الظهير الأيمن لبني سويف "موسمين" فى صفقة انتقال. لبني سويف "موسمين" فى صفقة انتقال. ويسعى مسئولو تليفونات بني سويف لتدعيم صفوف الفريق خلال تلك الأيام بعد أزمة عدم حسم اختيار المدير الفني الجديد للفريق برحيل أبو العينين شحاتة.

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