أسمنت أسيوط يهزم المنيا وديًا

فاز فريق أسمنت أسيوط على المنيا بهدف دون رد في المباراة الودية اليوم بملعب أسمنت أسيوط، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد. أحرز الهدف الناشئ أحمد خليفة، في أول خسارة للفريق المنياوى في ودياته تحت قيادة سمير كمونة المدير الفني. كان المنيا قد لعب ٤ وديات حتى الآن فاز في اتنين وتعادل مع القوصية وخسر من الأسمنت. ويسعى كمونة لتشكيل توليفة لخوض مباريات القسم الثاني والصعود لدوري الأضواء والشهرة.

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