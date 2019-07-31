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تعرف على موعد مباراة الإياب بين الإسماعيلي وأهلي بني غازي بالبطولة العربية

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أعلن الاتحاد العربى لكرة القدم غي خطاب رسمي عن موعد مباراة إياب للإسماعيلى أمام فريق أهلى بنى غازى الليبي والمقرر لها أن تكون يوم

27 سبتمبر المقبل فى تونس ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره الأهلي في مباراة الذهاب يوم

6 سبتمبر المقبل على ستاد الإسماعيلية وذلك ضمن منافسات مرحلة دور الــ32 من البطولة العربية.

يذكر أن الإسماعيلى سيشارك بالبطولة فى رحلتها الجديدة للمرة الثانية على التوالى بناء على ترشيح من الاتحاد العربى.

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