فيديو.. توتنهام يتقدم على بايرن ميونخ بهدف نظيف في الشوط الأول

انهي فريق توتنهام هوتسيبر الإنجليزي الشوط الأول من مباراته أمام بايرن ميونخ في نهائي كأس أودي الودية متقدمًا بهدف دون رد.

سجل اللاعب الأرجنتيني ايريك لاميلا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19من عمر الشوط.

ولم يشهد اللقاء فرصا خطيرة من

الجانبين حتي الدقيقة 36 عندما سدد ساربريت سينج لاعب بايرن ميونخ من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب للغاية أعلى عارضة الحارس هوجو لوريس.