انهي فريق توتنهام هوتسيبر الإنجليزي الشوط الأول من مباراته أمام بايرن ميونخ في نهائي كأس أودي الودية متقدمًا بهدف دون رد.
سجل اللاعب الأرجنتيني ايريك لاميلا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19من عمر الشوط.
ولم يشهد اللقاء فرصا خطيرة منالجانبين حتي الدقيقة 36 عندما سدد ساربريت سينج لاعب بايرن ميونخ من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب للغاية أعلى عارضة الحارس هوجو لوريس.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. توتنهام يتقدم على بايرن ميونخ بهدف نظيف في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.